VIDÉO - "Ils sont venus avec un jerricane d'essence" : ces maires en première ligne face aux violences urbaines

Ces attaques touchent indirectement les habitants. Et ce sont les plus modestes qui risquent d'en pâtir. "On est au moins à un ou deux millions d'euros de dégâts. On ne peut pas se permettre d'en avoir davantage. Sinon on arrête tous les investissements pendant plusieurs années", assure Zartoshte Bakhtiari.

Alors la nuit, enfermés dans la mairie, le maire et son équipe ne dorment pas. Pour rester discret, ils ont éteint les lumières et surveillent les allées et venues. "Là il y a un véhicule qui tourne un peu fréquemment autour de la mairie, donc je ne sais pas s'ils sont en repérage. On va essayer de voir ce qu'il en est", explique l'élu. Dans une voiture banalisée, il décide alors de patrouiller. "On se relaie avec les différentes équipes sur le terrain : la police nationale, la police municipale."

Soudain, sur le trottoir, une rencontre inattendue : "Des mamans du quartier font un peu le tour pour essayer de faire rentrer les jeunes qu'elles verraient".