VIDÉO - Visite du pape à Marseille : avant la messe, la politique

Il est arrivé dans une petite et modeste voiture blanche, comme on peut le voir dans le reportage de TF1 ci-dessus. Accueilli par Emmanuel Macron et son épouse, le pape avance à son rythme, soutenu par une canne, et le bras du président. Dans la salle, la ferveur est celle d’un meeting politique, et le message est engagé. "Ceux qui cherchent l'asile sont des visages et non des numéros", a affirmé le souverain pontife, évoquant les milliers de migrants arrivés entre le 10 et le 13 septembre sur l'île italienne de Lampedusa, dont la France ne veut accepter que ceux qui sont éligibles à l'asile politique. "Il faut les accueillir et les intégrer", a martelé François, "et Marseille est la capitale de l'intégration des peuples".