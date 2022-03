Total complice de "crimes de guerre" ? Yannick Jadot a "parfaitement raison", réagit Raphaël Glucksmann

Il s'est également prononcé pour un embargo sur le gaz et le pétrole russe. "Chaque jour on finance le régime de Poutine à hauteur de 800 millions d’euros. Depuis le début de la guerre on a versé plus de 20 milliards. Ces sommes-là invalident ce qu’on a fait par ailleurs", a-t-il estimé. Il regrette également que "dès qu’il s’agit de toucher à des mesures qui vont nous coûter cher il n’y a plus d’unité" entre les pays européens.