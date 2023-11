"Touche pas au Vél d'Hiv" : à Paris, des manifestants perturbent le rassemblement de LFI contre l'antisémitisme

À l'origine, un rassemblement plus important était programmé dimanche matin du côté de LFI. Mais celui-ci a finalement été interdit par la Préfecture de police de Paris, qui a uniquement autorisé un dépôt de fleurs. Pour les élus de la France insoumise, il s'agissait de manifester "contre l'antisémitisme, les racismes et contre l'extrême" sans se joindre à la "marche contre l'antisémitisme et pour la République" organisée ce dimanche à 15 heures. Une mobilisation à l'appel des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher.