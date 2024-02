Tour Eiffel : "Qu'elle s'occupe du budget de la Culture", répond Hidalgo à Dati sur le classement du monument

La ministre de la Culture a appelé la maire de Paris à entreprendre une procédure de classement pour l'entretien de la tour Eiffel. "Qu'elle s'occupe du budget la Culture", a répondu cette dernière ce jeudi sur TF1, précisant qu'elle ne demanderait pas son classement au titre de "monument historique".

"Non, je ne vais pas le demander". Invitée sur le plateau de En toute franchise ce jeudi sur TF1, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a indiqué qu'elle ne donnerait pas suite à la proposition de la ministre de la Culture, Rachida Dati, d'entreprendre une procédure de classement de la tour Eiffel au titre de "monument historique" pour son entretien. "C'était André Malraux, le plus grand ministre de la Culture que la France ait eu, à part Jack Lang, qui lui-même avait écarté cette idée du classement", a-t-elle détaillé, face à Adrien Gindre.

"Qu'elle s'acquitte déjà de son dû"

"Je dirais à Madame Dati quand l'État doit encore 1,4 million d'euros pour les travaux de la tour Eiffel, qu'elle s'acquitte déjà de son dû, puisqu'on travaille évidemment avec l'État et les architectes du patrimoine", a encore expliqué Anne Hidalgo. Et de poursuivre : "Et par ailleurs Madame Dati qui vient de perdre 200 millions d'euros en arbitrage dans son budget de la culture, qu'elle s'occupe du budget de la Culture". Pour conclure, la maire de Paris a estimé que "la tour Eiffel est mieux protégée avec ce que l'on y fait", précisant qu'"on y met plus de 300 millions d'euros d'investissement".

"Aujourd’hui, la tour Eiffel n’a pas de protection suffisante", avait déclaré le 22 février dernier Rachida Dati dans un post sur le réseau social X, estimant qu'il était "nécessaire d’initier une procédure de classement". Selon cette dernière, "cela permettrait de lui faire bénéficier d’un contrôle scientifique et technique de l’État, et, si nécessaire, d’engager des travaux d’office". Et d'ajouter : "Je ne comprends pas ce qui retient la maire de Paris d’initier cette démarche auprès du ministère de la Culture, car c’est à elle qu’il appartient de le faire. Je suis prête à recevoir cette demande afin d’engager la procédure de classement au plus vite".