Transition écologique : "Le quoiqu'il en coûte est devant nous", s'inquiète Eric Coquerel

"Pour pouvoir respirer sur cette planète, il va falloir beaucoup investir. Mais, que fait le plan présenté hier ? il définit la dette comme l'alpha et l'oméga de toute politique comptable, alors que la dette écologique est bien plus grave", ajoute Eric Coquerel. Selon lui, ne "pas augmenter les impôts des plus riches et des détenteurs de capitaux" et préférer "s'attaquer à des dépenses publiques qui aujourd'hui fragilisent déjà la population", ça ne "rime à rien".