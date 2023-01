Réforme des retraites : qui pourra continuer à partir plus tôt ?

Elisabeth Borne a dévoilé ce mardi les contours de la réforme des retraites, et a promis qu'elle permettrait à ceux qui ont eu des carrières longues et difficiles de partir plus tôt. Ce sera également le cas des personnes exerçant des métiers pénibles ou encore de certains fonctionnaires. Voici qui sont celles et ceux qui pourront continuer à partir plus tôt.

Tout d'abord, les personnes qui remplissent les conditions actuelles du dispositif carrières longues (durée d’assurance cotisée, 5 trimestres avant la fin dès 20 ans) continueront de partir 2 ans avant l’âge légal, donc à 62 ans quand celui-ci a été relevé à 64 ans par le gouvernement. Les carrières très longues seront, elles aussi, récompensées. L'exécutif promet qu'aucune personne ayant commencé à travailler tôt ne sera obligée de travailler plus de 44 ans. Ceux qui ont commencé avant 16 ans pourront partir dès 58 ans, entre 16 et 18 ans à partir 60 ans, entre 18 et 20 ans à partir de 62 ans.