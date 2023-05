Pourquoi le congé menstruel ne fait pas l'unanimité chez les féministes ?

Mais contrairement aux apparences, le congé menstruel ne fait pas l'unanimité, notamment chez les femmes et les féministes. Le 30 avril dernier sur France 3, après les déclarations de la Première ministre, la nouvelle secrétaire générale de la CGT Sophie Binet estimait que cela soulevait "plusieurs problèmes". "D'abord le respect du secret médical vis-à-vis de l'employeur, puisqu'il saurait immédiatement que telle salariée a ses règles et qu'elles sont douloureuses. Ce sont quand même des questions intimes que l'employeur n'a pas à connaître."

Aussi, "ça pourrait conduire à une sorte de stigmatisation des femmes", avait ajouté la syndicaliste. Elle propose plutôt une meilleure formation des médecins pour "les prescriptions médicales pour les femmes" et la suppression des jours de carence "puisqu'aujourd'hui en cas d'arrêt maladie, on a entre un et trois jours de carence où on n'est pas payé pour les arrêts maladie. Et le problème, c'est que les règles douloureuses, c'est jamais plus de trois jours d'arrêt. Donc systématiquement, ça va être des jours non payés".

L'association Osez le féminisme estime également qu'il s'agit d'une fausse bonne idée : elle pointe du doigt des risques de discrimination à l'embauche, de harcèlement des femmes dans les entreprises, et d'un abandon de la recherche médicale contre des maladies comme l'endométriose. "C'est à la société de mieux prendre en charge les femmes, investir dans la recherche pour faire cesser ces douleurs et pas juste dire aux femmes : 'Ok, ce n'est pas grave, vous pouvez être pliées en deux, mais restez chez vous'", avait argumenté Fabienne El Khoury, porte-parole de l'association le 17 avril dernier sur franceinfo.