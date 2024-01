"Tu casses, tu répares" : Gabriel Attal propose des "travaux d'intérêt éducatif" pour les moins de 16 ans

Lors de son discours de politique générale, le Premier ministre Gabriel Attal a proposé plusieurs mesures pour assurer un "réarmement civique". Il souhaite notamment des "travaux d'intérêt éducatif" pour les moins de 16 ans. Il s'agirait de l'équivalent de "travaux d'intérêt général", des peines interdites pour ces jeunes.

Faisant suite à la conférence de presse d'Emmanuel Macron, son Premier ministre Gabriel Attal a défendu dans son discours de politique générale un "réarmement civique", afin de rétablir "l'autorité à l'école, dans les rues, dans les familles". Le nouveau chef du gouvernement a proposé dans ce cadre plusieurs mesures, dont la mise en place de "travaux d'intérêt éducatif" pour les plus jeunes, pendant des "travaux d'intérêt général" réservés aux plus de 16 ans.

Des "sanctions adaptées"

"Nous devons disposer de sanctions adaptées pour les mineurs de moins de 16 ans", a ainsi justifié le Premier ministre, en réaction notamment aux violences commis par "des jeunes, très jeunes parfois" en juillet dernier, suite à la mort de Nahel, âgé de 17 ans. "Nous créerons des travaux d'intérêt éducatif", équivalent aux travaux d'intérêt général, "et qui seront donnés plus facilement que des peines d'intérêt général", a donc décidé Gabriel Attal. Le Premier ministre ne s'est pas plus étendu sur la nature de ces peines.

"Dès le plus jeune âge, il faut en revenir à un principe clair : tu casses, tu répares. Tu salis, tu nettoies. Tu défis l'autorité, on t'apprend à la respecter", a néanmoins martelé Gabriel Attal, qui veut aussi "responsabiliser les parents". Le chef du gouvernement a ainsi demandé des "travaux d'intérêt général pour les parents de jeunes délinquants qui se sont totalement et volontairement soustraits à leurs obligations et responsabilités parentales" sans toutefois "accabler certaines familles". Il n'a pas dit comment ces parents allaient être distingués.

Afin de palier aux "dérives de ces jeunes", Gabriel Attal a donné comme solution un placement en internat. "Quand un jeune sera sur la mauvaise pente, plutôt que de les laisser plonger dans la délinquance, nous proposerons aux parents de le placer en internat, en y facilitant l'accès, y compris financier", a souhaité le Premier ministre.

À la suite du discours du Premier ministre, qui a évoqué de nombreux sujets, la gauche a laissé éclater son indignation. À peine l'intervention du Premier ministre entamée, le leader de LFI Jean-Luc Mélenchon, qui n'est plus député, a fustigé sur les réseaux sociaux le discours "le plus réactionnaire depuis un siècle".