Ukraine : Vladimir Poutine "est un jumeau de Trump", estime Bernard-Henri Lévy

Vladimir Poutine a également écorné au cours de son allocution la légitimité du régime ukrainien, estimant que "l'Ukraine contemporaine a été entièrement et totalement crée par la Russie bolchévique et communiste". Là encore, le maître du Kremlin "parle comme Trump et vit dans un monde parallèle : l'Ukraine est un vrai pays bien plus ancien que la Russie", s'est irrité Bernard-Henri Lévy, qui a taxé Moscou de "révisionnisme historique". "L'Ukraine existait alors que la Russie n'existait pas encore, (...) mais elle a été colonisée par la Russie puis écrasée par elle", a-t-il encore appuyé, estimant que le lien entre les deux pays "est un lien de malheur, de malédiction et de souffrance".

L'écrivain a par ailleurs appelé les Occidentaux à la plus grande fermeté face à Vladimir Poutine, d'autant que le dirigeant russe a menti à Emmanuel Macron, qui pourtant a fait preuve de "bonne volonté" et "qui est allé au bout de la négociation et de la menace". "Le pire à prévoir, c'est la guerre, c'est l'entrée des chars russes dans les deux entités de Donetsk et Lougansk", s'est-il inquiété, estimant que le Kremlin compte "se servir de ces entités autoproclamées comme d'une base pour menacer l'Ukraine" en soutenant "des nervis, seigneurs de la guerre, dont le projet est de dépecer l'Ukraine".

Face à l'ampleur de cette menace, "la seule chose qui peut arrêter Poutine, empêcher la guerre et sauver des vies, c'est de le bloquer en lui disant qui lui coûtera plus cher d'attaquer que de s'arrêter", a-t-il encore lancé, estimant que ces menaces de sanctions n'ont pas encore été prononcées. Il a notamment considéré que Joe Biden s'est montré trop indulgent vis-à-vis du pouvoir russe, après avoir décrété lundi soir des "sanctions confettis" à ses yeux et a fustigé "une phase tragique de repli".