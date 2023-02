Elisabeth Borne va rencontrer des réfugiés ukrainiens ce jeudi

Elisabeth Borne ira à la rencontre, ce jeudi près de Paris, de réfugiés ukrainiens accueillis en France, pour marquer le premier anniversaire de "l'agression russe" en Ukraine, a annoncé Matignon. La Première ministre visitera une résidence d’accueil à Bures-sur-Yvette (Essonne) où elle échangera avec plusieurs familles ukrainiennes.

Elle saluera à cette occasion "l'engagement exceptionnel" des Français, des collectivités et des opérateurs pour assurer leur accueil et leur intégration, et rappellera "la détermination" de la France dans son soutien à l'Ukraine, envahie par la Russie depuis le 24 février 2022. Elle sera accompagnée par deux ministres, Jean-Christophe Combe (Solidarités) et Olivier Klein (Ville et logement), et deux secrétaires d’État, Charlotte Caubel (Enfance) et Sonia Backes (Citoyenneté).