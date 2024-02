VIDÉO - "Un grand homme d’État, un grand humaniste" : l'hommage de la Nation à Robert Badinter

La Nation a rendu hommage à Robert Badinter ce mercredi 14 février. La mémoire de l'avocat et ancien garde des Sceaux a été saluée sur la place Vendôme, à deux pas du ministère de la Justice.

Par la grande porte, Robert Badinter quitte le ministère de la Justice, salué par tout un pays qui se souvient. Une vidéo retrace les 95 années de vie de l'avocat et se termine avec ses propres mots : "tu as fait ce que tu as pu, entre". Un hommage sous les yeux de sa femme, Élisabeth, et d'une foule d'anonymes qui venaient parfois de très loin saluer un grand homme.

"Celui qui s'occupait des petits et des victimes"

"C'est une évidence d'être présent pour rendre hommage à un grand homme d’État, un grand humaniste et quelqu'un qui inspire un profond respect", explique un homme dans la vidéo en tête de cet article. Pour d'autres, il était "celui qui s'occupait des petits et des victimes", avec une hauteur "plus forcément retrouvée dans le paysage politique actuel".

Avant la sonnerie aux morts, le président Emmanuel Macron a conclu son discours par ces mots que beaucoup attendaient. "Alors s'ouvre le temps de la reconnaissance de la Nation ; aussi, votre nom devra s'inscrire aux côtés de ceux qui ont tant fait pour le progrès humain et pour la France et vous attendent au Panthéon", a déclaré le chef de l'État. "La Marseillaise" conclut l'hommage, chantée par toute la foule et toute la classe politique, ou presque. La famille ne souhaitait pas la présence des membres du Rassemblement national, ni de La France insoumise. Deux députés de ce parti étaient quand même présents.