VIDÉO - Un porte-avion, un chat, une cathédrale : les vœux des politiques pour Noël

Ils vous souhaitent le plus beau des réveillons sous le sapin. Comme chaque année, les responsables politiques se sont pliés à la tradition des vœux de Noël, l'occasion de coups de com' plus ou moins réussis, mais surtout de mettre en valeur leurs messages et leurs symboles préférés. Emmanuel Macron a présenté ses vœux depuis le Charles-de-Gaulle, où il s'est rendu la semaine dernière. Marine Le Pen a mis en scène son sapin... et son chat, un clin d'œil systématique pour la députée RN. Eric Zemmour, lui, a privilégié les "valeurs chrétiennes", avec des images de cathédrale et de crèche. À gauche, la tonalité est très différente. Voici un petit florilège des bons vœux des politiques.