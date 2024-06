Après la dissolution surprise de l'Assemblée, Emmanuel Macron a donné une longue conférence de presse ce mercredi à la mi-journée. Le chef de l'État a dévoilé son plan de bataille pour les législatives anticipées. Le JT de TF1 revient sur les principales annonces du président en campagne.

Le rendez-vous a été donné loin du palais présidentiel, au Pavillon Cambon Capucines, à Paris. En présence de ses ministres, Emmanuel Macron a lancé officiellement ce mercredi matin la campagne des législatives anticipées qui se tiendront les 30 juin et 7 juillet prochains. "Ce moment est celui de la clarification", lance d'emblée le président dans la vidéo du 13H de TF1 à voir ci-dessus, commençant sa conférence de presse en attaquant les oppositions : "Depuis dimanche soir, les masques tombent. ( ) Nous avons des alliances contre-nature aux deux extrêmes, qui ne sont d'accord à peu près sur rien".

Le chef de l’État, qui s'est défendu de vouloir "donner les clés du pouvoir à l'extrême droite en 2027", et a indiqué qu'il ne souhaitait pas débattre avec Marine Le Pen pendant la campagne, présente ensuite les grandes lignes de son programme pour la nouvelle bataille de l'Assemblée. Il promet notamment plus de sécurité, "l'autorité républicaine à tous les étages, des peines plus rapides, plus sûres, plus lisibles", ainsi que de répondre avec "plus de fermeté à la montée de la violence des mineurs, qui mine la cohésion nationale".

Pour la jeunesse, le président veut généraliser le Service national universel à la rentrée 2026, et souhaite également interdire les écrans aux plus jeunes : "L'usage des téléphones avant 11 ans, et surtout l'accès aux réseaux sociaux et à leur usage avant l'âge de 15 ans".

Emmanuel Macron donne par ailleurs des garanties pour le pouvoir d’achat des Français : "Les retraites seront bien indexées sur l'inflation". Pas non plus de hausse d'impôts à venir, promet-il : "Il faut aller vers une stabilité fiscale normative pour les trois ans à venir". Et pour lutter contre l’augmentation des prix de l’énergie, il annonce la construction de huit nouveaux réacteurs nucléaires, censés garantir la souveraineté énergétique de la France. Concernant la Nouvelle-Calédonie et le Congrès prévu à la fin du mois, "il faut le suspendre pour donner toute sa force au dialogue sur place et au retour à l’ordre".

Pour que ses promesses puissent être tenues, le chef de l’État aura besoin de trouver une majorité à l’Assemblée nationale. Il reste 18 jours avant le premier tour des élections législatives.