Un remaniement est imminent, quels ministres sont menacés par les "ajustements" d'Élisabeth Borne ?

Le même conseiller ministériel cité ci-dessus mise sur une annonce par communiqué de presse avant le week-end. Car d'ici-là, les agendas d'Emmanuel Macron, d'Elisabeth Borne et du gouvernement sont encore chargés. Ce mardi soir, ils se réunissent tous à l'Élysée pour un dîner avec les ministres, les secrétaires d'États et leurs conjoints et conjointes. Mercredi, Emmanuel Macron doit passer au pot de fin de session parlementaire organisé dans les jardins du ministère des Relations avec le Parlement, où il s'adressera aux députés de la majorité. Dimanche en fin de journée, le chef de l'État décollera pour l'Océanie, pour une visite de plusieurs jours en Nouvelle-Calédonie, au Vanuatu et en Papouasie-Nouvelle-Guinée.