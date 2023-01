Un tarif garanti de l’énergie pour les copropriétés envisagé, comme pour les TPE

Les TPE ont reçu vendredi de nouvelles garanties de la part du gouvernement. Ces entreprises de moins de 10 salariés bénéficieront d'un tarif garanti de l'électricité, fixé à 280 euros par mégawattheure en moyenne sur l'année 2023, selon les annonces faites par Bruno Le Maire.

S’agissant des copropriétés, elles ne bénéficiaient pas initialement -comme pour les logements sociaux- du bouclier tarifaire fixé par le gouvernement à destination des ménages. Depuis, un bouclier pour l’habitat collectif a été décidé et même "élargi et prolongé" fin décembre, selon le ministère de l’Écologie. Il n'y a plus "aucun trou dans la raquette" pour les ménages, a assuré le ministre dimanche, évoquant le chauffage collectif électrique ou les charges des parties communes. Mais si un tarif garanti venait à être adopté pour les copropriétés en 2023, sur le modèle des TPE, cela irait plus loin que le système actuel. Cela permettrait de compenser davantage les contrats signés ces derniers mois à des tarifs très élevés.