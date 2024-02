VIDÉO – Une minute de silence pour Robert Badinter sur les marches du Palais de Justice de Paris

Avocats et magistrats ont respecté une minute de silence sur les marches du Palais de Justice de Paris ce mardi à mi-journée. Députés et sénateurs en feront de même dans l'après-midi, à la veille de l’hommage national prévu Place Vendôme.

C’est une image forte et symbolique. À l’appel du barreau de Paris, avocats et magistrats se sont réunis lors d’une minute de silence organisée peu avant 13h ce mardi au Palais de Justice de la capitale en la mémoire de Robert Badinter, décédée le 9 février dernier à l’âge de 95 ans. Au Parlement, une minute de silence sera également organisée à 14h30 et à 15h à l’Assemblée Nationale.

Présidé par Emmanuel Macron, un hommage national à l’ancien ministre de la Justice, père de l’abolition de la peine de mort en France, se tiendra mercredi à midi place Vendôme. Interrogé par la presse en marge d'un déplacement à Bordeaux, le chef de l’Etat avait précisé qu’il s’exprimerait lors de cet hommage sur la question d’une éventuelle entrée au Panthéon. "Ces choses-là prennent du temps", avait-il toutefois souligné.

"Avocat, garde des Sceaux, homme de l’abolition de la peine de mort. Robert Badinter ne cessa jamais de plaider pour les Lumières. Il était une figure du siècle, une conscience républicaine, l’esprit français", avait salué le chef de l'État sur X quelques minutes après l'annonce du décès de l'ancien président du Conseil constitutionnel.