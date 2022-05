Une Première ministre en campagne... et des ministres qui s'installent

Le gouvernement est formé, la campagne peut commencer. Dans ces législatives, quinze ministres se présentent dont Élisabeth Borne. Premier pas d'une candidate désormais Première ministre et quelques passages obligés : séance selfie avec des jeunes, séance d'écoute avec les habitants et le sujet du pouvoir d'achat sur lequel est attendu non pas la candidate mais la Première ministre. "Qu'elle prenne conscience du sujet en fin de compte. Puisque plus ça va aller, plus ça va être dur à l'avenir", a dit Christelle Balleroy, co-gérante boulangerie "Balleroy" à Villers-Bocage.