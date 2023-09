Une ristourne sur le prix des carburants ? Une idée ni "responsable", ni "cohérente", selon Bruno Le Maire

Pourtant, le gouvernement a déjà mis en place cette mesure par le passé. À l'automne 2022, il avait fait baisser les prix à la pompe de 30 puis de 10 centimes, avant d'y mettre fin le 31 décembre. Une mesure nécessaire pour Bercy "au moment où l'inflation était la plus dure et la plus pénalisante". Mais désormais, "la lutte contre le réchauffement climatique, le verdissement de notre fiscalité et la fin du quoi qu'il en coûte font que je ne suis pas favorable à ce que nous remettions une remise sur nos carburants", a conclu le ministre.