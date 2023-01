Uniforme à l'école : Jordan Bardella en appelle à Brigitte Macron pour soutenir le texte du RN

Vieux serpent de mer, le débat sur l'uniforme à l'école revient dans le jeu politique. Dans le cadre de sa niche parlementaire à l'Assemblée nationale, jeudi 12 janvier, le Rassemblement national va mettre au vote plusieurs propositions. Dont une proposition de loi visant à le rendre obligatoire dans les écoles et collèges publics. Une mesure soutenue par Brigitte Macron.

"J'ai porté l'uniforme comme élève : 15 ans de jupette bleu marine, pull bleu marine. Et je l'ai bien vécu", a assuré au Parisien la Première dame. "Cela gomme les différences, on gagne du temps, c'est chronophage de choisir comment s'habiller le matin, et de l'argent, par rapport aux marques. Donc je suis pour le port de l'uniforme à l'école, mais avec une tenue simple et pas tristoune", a-t-elle affirmé. "Je souhaiterais que la Première dame puisse inciter les parlementaires de la majorité d'Emmanuel Macron à voter ce texte", a réagi le président du RN Jordan Bardella, invité d'Adrien Gindre sur LCI.