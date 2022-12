"Unité", retraites, énergie, Ukraine… Ce qu'il faut retenir des vœux d'Emmanuel Macron

En fin d'allocution, Emmanuel Macron a aussi tenu à réitérer son soutien à Kiev, en adressant un message direct aux Ukrainiens : "Nous vous respectons et nous vous admirons. Votre combat pour la défense de votre nation est héroïque et il nous inspire. Et durant l’année qui s’ouvre, nous serons sans faillir à vos côtés". "Nous vous aiderons jusqu’à la victoire et nous serons ensemble pour bâtir une paix juste et durable. Comptez sur la France et comptez sur l’Europe", a-t-il encore promis.

Dans ce contexte international chamboulé, "la France et l'Europe ont un rôle éminent à jouer dans ce moment de notre humanité, alors que tant de régimes autoritaires viennent bousculer nos démocraties et leurs fondements", a par ailleurs estimé le président. Et d'appeler au renforcement de cette coopération des 27 : "Nous avons un continent, pour former un espace de paix et de liberté, de prospérité, de solidarité, de droit et de puissance", s'est-il félicité.