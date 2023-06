VIDÉO - "Va faire la soupe..." : Sandrine Rousseau et Marine Tondelier (EELV) prises à partie par des vignerons

"Je n'ai aucun problème avec le fait que cela soit parfois vif, qu'on se fasse parfois un peu secouer, nous sommes aussi parfois amenées à secouer les gens", a réagi Marine Tondelier, interrogée par l'AFP. "La différence, c'est que nous, on le fait toujours avec nos valeurs, c'est-à-dire jamais d'insulte, jamais d'entrave physique et puis du respect et de l'écoute."

"C'était très tendu, ils avaient mis des affiches la veille au soir 'non à une agriculture déconstruite'. Ils avaient annoncé qu'ils feraient barrage, donc ça a été tendu dès notre arrivée", a de son côté expliqué Sandrine Rousseau, évoquant un groupe de 30 à 50 personnes. Protégées par les gendarmes, les deux femmes ont finalement rejoint le domaine viticole où elles devaient passer la nuit, en coupant à travers champs.