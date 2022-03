Valérie Pécresse : "Emmanuel Macron fuit le débat"

Par la suite, Valérie Pécresse affirme que le vrai programme de droite, qui remettra de l'ordre dans la rue et à nos frontières, celui qui revalorisera le travail, fera la réforme, résoudra les problèmes des déficits, de la dette et du pouvoir d'achat, c'est le sien. Elle estime qu'il y a une confusion à cause de la guerre en Ukraine, mais aussi parce qu'Emmanuel Macron fuit le débat. Selon la candidate, il se dérobe, parce que son bilan est son boulet. Et il ne veut pas l'affronter. Ainsi, elle a fait savoir son souhait de venir projet contre projet, de débattre et convaincre.