Valérie Pécresse : "Le travail ne paie pas assez en France"

Valérie Pécresse projette d'augmenter de 10% tous les salariés gagnant moins de 3 000 euros nets par mois. Cela concerne 8 salariés du privé sur 10. Interrogée sur cette mesure, la candidate explique que "le travail ne paie pas assez en France et ça fait des décennies que tous les économistes le disent. Nous avons trop de cotisations sociales sur le travail. Et moi je veux que ces cotisations sociales puissent être prises en charge par le budget de l'État en contrepartie d'un certain nombre de réformes."