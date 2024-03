Vers le retour du cumul des mandats pour les parlementaires ? L'Assemblée en discute

Une proposition de loi remettant en cause le non-cumul des mandats est débattue ce jeudi après-midi à l'Assemblée nationale. Les parlementaires doivent retrouver "un lien qui les unissait avec les citoyens de leur territoire", plaide le député qui en est à l'initiative. Cumuler un mandat de parlementaire et un mandat local est prohibé depuis 2014.

Les députés vont-ils voter la fin du non-cumul des mandats ? Une proposition de loi portée devrait être examinée ce jeudi à l'Assemblée nationale. Elle sera présentée à l'occasion de la niche parlementaire d'Horizons, qui bénéficie comme tous les autres groupes de cette journée réservée leur permettant de présenter des textes de loi. Placée en quatrième position de la liste des propositions de loi à passer en revue, elle a de bonnes chances d'être examinée ce jeudi après-midi.

Retrouver "un lien qui unissait les parlementaires avec les citoyens de leur territoire"

Cette remise en cause du non-cumul des mandats est portée par le député Henri Alfandari. Inscrite dans une loi de 2014 adoptée pendant le quinquennat de François Hollande, ce principe est appliqué depuis 2017. Ainsi, il ne permet plus d'être à la fois parlementaire national et titulaire d'un mandat exécutif local. Horizons ne souhaite pas supprimer entièrement cette règle. Mais la proposition de loi vise à permettre de nouveau aux députés et aux sénateurs à exercer des fonctions d'adjoint au maire (mais pas de maire), ou de vice‑président (et non président) de département ou de région.

Pour justifier cette idée, Henri Alfandari invoque la nécessité pour les parlementaires de retrouver "un lien qui les unissait avec les citoyens de leur territoire". Les députés sont divisés sur la question. Le groupe Horizons va voter pour, Renaissance se déchire sur le sujet tandis que les Républicains se montrent plutôt favorables à la mesure. La gauche, elle, y est vertement opposée alors que le RN s'était abstenu sur la question lors de son passage en commission.

D'autres propositions de loi, comme sur la régulation de la "fast-fashion", sur les aides à apporter pour les enfants majeurs de parents divorcés, souvent "dégâts collatéraux" des séparations conflictuelles, ou sur la valorisation de "la réserve communale de sécurité civile" sont prévus au menu de la niche parlementaire d'Horizons.