VIDÉO - Vote ou 49.3 ? Journée décisive et incertaine pour la réforme des retraites

Ce mercredi soir à l'Élysée, c'était l'heure de refaire les comptes. L'exécutif a un besoin capital des députés LR pour faire passer sa réforme ce jeudi à l'Assemblée. Dans l'entourage du chef de l’État, on garde espoir. En coulisse, on continue de s'interroger. Mais un cadre de la majorité se risque tout de même à un pronostic. Face caméra, le gouvernement tient à rassurer les précieux députés de droite qui voteraient pour la réforme la plus importante du quinquennat.