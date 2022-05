Victoire des alliés : un souvenir très présent

Dans la foule, il a quelques Ukrainiens. Pour eux, ce 8 mai est tout aussi symbolique. "Ça me concerne. Aujourd'hui, nous sommes en guerre contre la Russie, notre ancien frère", a affirmé une Ukrainienne. Emmanuel Macron ne s'est pas exprimé dimanche matin, mais il y a ses attentions, ses gestes envers les militaires qui renvoient à son message d'une Europe unie et d'une France souveraine. Et puis, il y a quelques échanges qui rappellent qu'il y a un second mandat et des réformes à venir.