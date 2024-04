Violences chez les jeunes : Gabriel Attal lance une série de consultations avec les chefs de partis

Lors de son discours prononcé à Viry-Châtillon le 18 avril dernier pour "un sursaut d'autorité", le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé une série de consultations pour discuter des problèmes de violences chez les jeunes. Elles débutent ce lundi avec la réception à Matignon des leaders insoumis et des chefs de partis de la majorité.

Le 18 avril dernier, le Premier ministre a fait à Viry-Châtillon (Essonne) un discours et des annonces pour un "sursaut d'autorité", s'inquiétant de la "violence déchaînée" qui sévit chez les jeunes. Pour en discuter et pour aboutir à des mesures concrètes sous huit semaines, il a annoncé une série de concertations. Elles débutent ce lundi à 17h30 avec la réception à Matignon de la cheffe de file des députés de la France insoumise Mathilde Panot et du coordinateur du mouvement Manuel Bompard. L'entretien portera "notamment (sur) les réponses à apporter en matière de prévention et de gestion de la délinquance des mineurs", indique l'agenda de Gabriel Attal.

Il devrait enchaîner en début de soirée avec la réception des parlementaires de la majorité Sylvain Maillard et François Patriat pour Renaissance, Laurent Marcangeli pour Horizons et Erwan Balanant pour le MoDem. L'agenda de Jordan Bardella (Rassemblement national) indique qu'il se rendra à Matignon jeudi 2 mai à midi. Vendredi, le chef du gouvernement a reçu sur le même sujet la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, après avoir déjeuné mardi 23 avril avec des maires de villes frappées par les émeutes de l'été 2023 qui avaient impliqué de très jeunes gens.

La rencontre a lieu après le décès samedi soir d'un mineur de 15 ans à Châteauroux (Indre) dans une bagarre à l'arme blanche. L'auteur présumé des faits, également âgé de 15 ans, a été arrêté.

Des révisions judiciaires à venir ?

Parmi les pistes avancées par Gabriel Attal le 18 avril pour endiguer la violence chez les jeunes et qui devaient être discutées lors de ces consultations, figuraient notamment l'ouverture du débat sur des "atténuations à l'excuse de minorité" dans les condamnations pénales et sur la possibilité de "mettre en place une comparution immédiate devant le tribunal pour les jeunes à partir de 16 ans".