Malgré plus de 260.000 signatures, la pétition pour dissoudre la BRAV-M classée sans suite à l'Assemblée

La discussion de la pétition en commission des lois, si tôt dans son cheminement, avait été largement critiqué par les députés de la France insoumise. Ugo Bernalicis avait ainsi appelé à ne pas "balancer comme ça, par un 49.3 de la commission, une pétition qui a sa légitimité". L'élu a d'ailleurs relayé un appel à manifester pour ce mercredi soir à l'Hôtel de ville de Paris pour demander la dissolution de la Brav-M. De son côté, Sacha Houlié avait demandé, dans une lettre au président de la commission des lois, de "reporter la date" de la décision et "d'attendre la date limite de recueil des signatures fixées au 15 juin pour juger de la pertinence de l'examen ou du classement de ladite pétition".

Le texte mettait en avant les "témoignages d'exactions violentes et brutales commises par ces brigades motorisées à l'encontre des manifestants" qui "entachent l'image de notre pays". Les auteurs de la pétition estimaient que la Brav-M était devenue "l'un des symboles de la violence policière" et participait "de l'augmentation des tensions, y compris à l'encontre des forces de l'ordre". "Nous sommes du côté de la colère sociale des manifestants et non de celui du flash-ball, des grenades, des matraques et des nasses. Nous demandons la dissolution de la Brav-M. Stoppons le massacre", concluait le texte.