Violences policières, pétition contre la Brav-M, cellule "anti-ZAD"... Darmanin s'explique

"36 enquêtes judiciaires" ont été ouvertes par l'IGPN, et 2 par l'IGGN (l'équivalent pour les gendarmes) depuis le début de la mobilisation contre la réforme des retraites, a annoncé Gérald Darmanin dans une interview au Journal du Dimanche. Alors que les accusations se multiplient contre les violences policières au cours des manifestations contre la réforme des retraites ou les retenues d'eau comme à Sainte-Soline (Deux-Sèvres), le ministre de l'Intérieur a assuré n'avoir "jamais eu la main qui tremble pour ceux qui déshonorent leur propre uniforme". Il a rappelé qu'en 2021, "111" policiers et gendarmes avaient été sanctionnés, et "101" en 2020, pour "usage disproportionné de la force".

Mais il a apporté une nouvelle fois son soutien aux forces de l'ordre en insistant sur la violence de certains manifestants. "A Sainte-Soline comme dans certaines manifestations sauvages, ce n'était pas du maintien de l'ordre : c'était de la guérilla".