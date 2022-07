Violences sexuelles : "Saisir les partis politiques ne remplace pas la justice", martèle Marlène Schiappa

Taha Bouhafs, Eric Coquerel, Damien Abad : autant d'affaires qui soulèvent la délicate question de l'organisation des partis politiques pour lutter contre les violences sexuelles. Pour Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de la vie associative et solidaire, dans ces trois cas, "c'est à la justice de se prononcer", a-t-elle déclaré, ce vendredi 8 juillet, sur le plateau de LCI.

Les trois personnalités politiques sont accusées d'agressions sexuelles au sein de leurs partis respectifs. Pour le cas de Taha Bouhafs, le militant Insoumis a dénoncé une enquête "hors du droit", n'ayant pas accès au contenu de l'accusation portée contre lui, et n'ayant pas eu de confrontation avec la victime. Sur le fond, le chef de file des Insoumis lui-même, Jean-Luc Mélenchon reconnaît, dans les colonnes de Libération que le comité de signalement interne à LFI n'est "pas satisfaisant" en l'état. Difficile, donc, de respecter la présomption d'innocence, et d'entendre les femmes victimes au sein d'un parti. Mais, aux yeux de Marlène Schiappa, qui a "passé deux ans au ministère de l'Intérieur à faire en sorte que les femmes puissent déposer plainte plus facilement" en cas d'agression sexuelle, le "rôle des partis politiques est d'accompagner les personnes vers la plainte", tranche-t-elle.