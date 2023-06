VIDÉO - Violences urbaines : quels leviers pour un retour au calme ?

"On est vraiment conscient de la difficulté de votre tâche", a déclaré ce vendredi matin Elisabeth Borne aux policiers lors d'une visite au commissariat d'Évry, visé dans la nuit par des tirs de mortier d'artifice. Le gouvernement peut-il déployer plus de forces de l'ordre ? Jeudi soir, 40.000 policiers et gendarmes étaient mobilisables. Un niveau très élevé, mais encore loin du dispositif de 90.000 hommes déployé lors de la dernière Saint-Sylvestre.

La difficulté pour les autorités est de maintenir une très forte mobilisation dans la durée. "Nous allons examiner naturellement les moyens qui peuvent être déployés pour la nuit prochaine, et on regarde également les hypothèses juridiques, le cadre d'intervention, et tout cela sera discuté autour du président de la République", a indiqué la Première ministre.