VIDÉO - Visite de Charles III annulée : un camouflet pour Emmanuel Macron ?

Une source gouvernementale à confié à TF1 : "On a vu les images d’hier, à Bordeaux notamment. On aurait parlé de tout sauf de la visite". En Grande-Bretagne, le contexte social explosif français n'étonne pas, et fait même sourire, comme on le voit dans le reportage de TF1 en tête de cet article. La France se targuait de recevoir Charles III pour sa première visite à l’étranger, ce sera finalement l'Allemagne, où il se rendra mercredi.