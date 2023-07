Visites "historiques" au Vanuatu et au Sri Lanka : Emmanuel Macron, le président des premières

Au Vanuatu, Emmanuel Macron a dénoncé les "nouveaux impérialismes" sino-américains et reconnu le "passé colonial" de la France, "une histoire d'accaparement des richesses et d'exploitation des populations", "un passé de souffrance et d'aliénation" ainsi que de "trafic d'êtres humains". Au Sri Lanka, il approfondira les relations bilatérales entre les deux pays et "évoquera les défis régionaux et internationaux des deux pays", a précisé la présidence.