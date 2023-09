"Je ne peux pas faire comme si ça n'existait pas" : dans 7 à 8, Édouard Philippe se confie sur sa nouvelle apparence physique

Le maire du Havre a subi deux maladies auto-immunes distinctes, en à peine quatre ans. D'abord un vitiligo, une maladie de peau qui s'est manifestée par le blanchissement soudain de sa barbe et de sa chevelure. Puis une alopécie, qui a provoqué la chute de sa barbe, une partie de ses cheveux, et surtout ses sourcils. "Quand vous êtes un garçon et que vous avez 52 ans, que vous perdiez vos cheveux, tout le monde s'en fout", estime-t-il, relevant en revanche que "c'est les sourcils qui sont surprenants".