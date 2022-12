2023 sera l'année de la réforme des retraites, confirme Emmanuel Macron

"L’objectif est de consolider notre régime de retraites par répartition qui sans cela serait menacé car nous continuons de financer à crédit", explique-t-il. "Pour ce faire, l’allongement de nos carrières de travail sera progressif. Il se fera par étapes sur près de dix ans", a-t-il affirmé. De plus, la réforme tiendra "compte des carrières longues, des carrières hachées, et de la difficulté de certaines tâches de certains métiers". Selon le président, cela permettra à la France "d’équilibrer le financement dans notre pays et c’est une chance, où l’on vit plus longtemps, d’améliorer la retraite minimale pour toutes celles et ceux qui ont travaillé afin d’avoir tous leurs trimestres". Avec ce régime, nous transmettrons "à nos enfants un modèle social juste et solide parce qu’il sera financé dans la durée".