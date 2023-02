VIDÉO - "Vous m'avez insulté 15 jours" : Dussopt furieux contre les députés LFI à la fin du débat sur les retraites

Le débat sur la réforme phare d'Emmanuel Macron s'est achevé comme prévu à minuit pile, en raison de la procédure législative accélérée. Mais avant ça, à l'image de ces 15 derniers jours, la fin du débat s'est terminée par des cris et des invectives.

En effet, visiblement à bout de force et avec la voix éraillée, le ministre du Travail Olivier Dussopt a explosé contre les députés insoumis alors qu'ils quittaient l'hémicycle en chantant "on est là, on est là". "Mesdames et messieurs les députés LFI. Vous m’avez insulté 15 jours", a hurlé Olivier Dussopt, le visage rougi par la colère. "Personne n'a craqué ! Personne n'a craqué et nous sommes là, devant vous, pour la réforme", a-t-il conclu, furieux.