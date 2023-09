Yaël Braun-Pivet "très favorable" à des référendums sur la fin de vie ou le SNU... mais pas sur la réforme des retraites

"Je considère qu'on devrait pouvoir consulter les Français sur des grands sujets tels que la fin de vie, sujet sur lequel on les a consultés via une consultation citoyenne, donc très peu d'entre eux via tirage au sort" et qui "mérite un grand débat national", a développé la députée des Yvelines. Cette dernière a par ailleurs souligné que "l'intérêt d'un référendum, c'est le débat qui précède".

"Il ne s'agit pas juste de demander aux Français s'ils sont d'accord, oui ou non, sur tel ou tel sujet, mais qu'ils débattent entre eux, que ce soit un sujet qui anime nos dîners, nos dimanches en familles, entre amis, les réunions publiques sur la place du village, et qu'à la fin les Français puissent trancher", a-t-elle expliqué.

Toutefois, la présidente de l'Assemblée nationale est opposée à un référendum sur la réforme des retraites, réclamé par la gauche. "Il ne faut surtout pas, lorsque l'on utilise le référendum (...), qu'on les oppose à leurs représentants. Donc il ne semble pas bien de solliciter les Français sur un sujet qui vient de faire l’objet d'une adoption au Parlement", a-t-elle indiqué, insistant sur le fait que le texte "a été voté, est en application depuis le 1er septembre, il ne faut pas y revenir".