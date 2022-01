Yannick Jadot : "2022 est un rendez-vous impératif pour le climat et pour le vivant"

Au 20H de TF1 aujourd'hui,Yannick Jadot a égratigné l'initiative de la primaire populaire, et Christiane Taubira qui en est sortie gagnante. "C'était une primaire populaire pour Christiane Taubira. Elle en sort vainqueur", fustige le candidat écologiste à l'élection présidentielle. "C'est une candidature de plus", a-t-il affirmé après cette victoire de Christiane Taubira. "J’espère que, maintenant, on va pouvoir faire campagne", poursuit-il, rejetant tout éventuel ralliement.