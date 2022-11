"Sécurité, où va la France ?" : les six séquences à retenir de la "Grande confrontation"

Pour Mathieu Kassovitz, acteur, réalisateur et producteur, les questions de sécurité ne sont toutefois pas plus importantes en 2021 qu'il y a trente ans. "J'ai l'impression d'être en 1990, d'avoir déjà vu cette conversation des centaines de milliers de fois", explique-t-il. "Je suis désolé madame, mais ce qui est arrivé à votre mari, malheureusement, va arriver à quelqu'un d'autre", assure-t-il, gêné, s'adressant à Véronique Monguillot. "La société est faite comme ça. Il y a des fous, des gens perdus dans leur tête, qui sont des criminels. Malheureusement, ces faits divers continueront d'exister. Qu'il y ait une montée en puissance d'une certaine violence, certainement, mais parce que la société en elle-même est de plus en plus violente. Il faut regarder les choses dans leur contexte."

"Aucune violence n'est tolérable dans notre société", lui répond Matthieu Valet, secrétaire général adjoint du syndicat indépendant des commissaires de police. "C'est en banalisant que l'on donne l'impression à certains individus que c'est tolérable. Mais malgré les violences, malgré les coups, tous les policiers se lèvent pour sauver la population."