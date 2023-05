Vie privée : Élisabeth Borne demande le retrait de passages d'une biographie

Plus précisément, la cheffe du gouvernement veut faire retirer des passages "faisant référence à sa santé et son orientation sexuelle", ainsi que "ceux faisant référence à sa vie familiale, ces informations ne pouvant s'inscrire dans le périmètre d'une légitime liberté d'information du public".

En revanche, les exemplaires actuellement en vente pourront rester tels quels et n'ont pas à être retirés, a indiqué à l'AFP l'avocate de la plaignante, Émilie Sudre. Mais en l'échange, elle réclame un euro de dommages et intérêts, 5000 euros au titre des frais de justice et une astreinte de 1000 euros par infraction constatée.