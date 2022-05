Incidents au Stade de France : le fiasco prend une tournure politique

Il a obtenu ainsi que la commission des Affaires culturelles du Sénat - en charge des sports - auditionne cette semaine Amélie Oudéa-Castéra et Gérald Darmanin. Les deux ministres seront aussi entendus à l'Assemblée nationale. Au sortir d'une réunion ministérielle ce lundi matin, le ministre de l'Intérieur a justifié de son côté le fiasco de samedi soir par la "désorganisation dans l'accueil des supporters britanniques", dont la présence était selon lui "surnuméraire" ainsi qu'une "fraude massive, industrielle, organisée de faux-billets", "le mal racine" selon lui.

"Les décisions prises ont empêché qu'il y ait des décès", a-t-il souligné, répétant son soutien au préfet de police. "Je trouve assez bas et extrêmement déplacé d'attaquer les services de police et singulièrement le préfet de police", a-t-il souligné. Quant aux prochaines compétitions qu'hébergera la France - la coupe du monde de rugby en 2023 et les Jeux Olympiques en 2024, la "comparaison est disproportionnée", a-t-il assuré.

Clément Beaune a estimé de son côté que les critiques ne laissaient rien au hasard au vu du calendrier des législatives, dont la campagne officielle a commencé ce lundi. Invité sur France 2, le ministre délégué chargé de l’Europe a reconnu un "loupé manifeste" mais a renvoyé dos à dos les critiques de Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui instrumentalisent "à l'évidence" ces débordements : "Ils accusent, tout de suite, et chacun dans son rôle le plus stérile et polémique : les jeunes des quartiers pour l'extrême droite, les méchants policiers pour l'extrême gauche".