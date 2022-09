Adrien Quatennens pourra-t-il faire son retour à l'Assemblée nationale ?

Mais les voix l'enjoignant d'y renoncer sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus pressantes. La première à formuler une telle demande a été la députée écologiste Sandrine Rousseau, dès dimanche. "Il faut qu'il se mette en retrait de toute parole publique, voire en retrait du groupe LFI à l'Assemblée", suggérait-elle.

Sandra Regol, secrétaire nationale adjointe d'EELV - parti également dans la tourmente puisque Julien Bayou est accusé de violences psychologiques par une ex-compagne - a rappelé sur BFMTV qu'il s'agissait de la position de son parti en pareilles circonstances. "La logique voudrait qu’il se mette en retrait de l’intégralité de ses fonctions, c’est ce que les écologistes demandent pour le bien des enquêtes. Ça permet d’avoir des débats plus sereins que si la personne mise en cause reste là. Ce n‘est pas une obligation mais ça serait mieux qu’il aille jusqu’au bout de sa prise de position", a-t-elle déclaré, appelant dans un premier temps à son retrait et non à sa démission. "Une fois que la justice se sera prononcée, on pourra peut-être aller plus loin ou moins loin sur les choses", a-t-elle estimé.