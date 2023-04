Violences conjugales : Adrien Quatennens réintégré par le groupe LFI

Dans un communiqué, le groupe LFI a indiqué, après des "échanges" avec l'intéressé, que ce dernier "est engagé dans un stage, en cours de finalisation, répondant aux critères attendus", et qu'il a reconnu que certains de ses propos avaient eu "pour effet de relativiser la gravité des faits et d'inverser la culpabilité entre l'auteur et la victime de violence". "Prenant acte des engagements pris, le groupe parlementaire LFI-Nupes considère que les conditions de la réintégration d'Adrien Quatennens sont réunies", a conclu le communiqué.

La réintégration du député a divisé jusqu'au sein du groupe Insoumis. Jean-Luc Mélenchon a mis son poids dans la balance pour demander sa réhabilitation, estimant que son lieutenant avait été "assez puni".

Le député avait repris place dans l'hémicycle le 8 février dernier, un retour qui avait suscité des remous sur les bancs de l'Assemblée. Plusieurs députées, comme Aurore Bergé (Renaissance) ou Sandrine Rousseau (EELV) avait fait connaître leur opposition frontale à ce retour. Cette dernière a fait savoir à LCI, mardi matin, qu'elle respecterait une telle décision, mais qu'elle continuerait à quitter l'hémicycle à chaque prise de parole du député.