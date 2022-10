Affaire Adrien Quatennens : après les mains courantes, son épouse dépose plainte

"Cette plainte n'a aucune incidence sur la procédure actuelle puisqu'elle intervient dans le cadre d'une enquête préliminaire déjà en cours et se borne à reprendre les éléments contenus dans les deux mains courantes sans ajouter d'élément nouveau", a confirmé la défense du député auprès du service police-justice de TF1/LCI.

Adrien Quatennens a été convoqué le 26 septembre dernier et il a pu "longuement s'exprimer au cours de cette audition", fait également savoir cette source. "Il a ainsi pu rétablir un certain nombre de vérités et a apporté de nombreux éléments sur ce qu'il a vécu et qui se sont avérés très éclairants pour le dossier."