Violences conjugales : premier feu vert pour le texte visant à rendre inéligibles les élus condamnés

Les députés de gauche ont également exprimé leurs réticences. Danièle Obono (LFI) a pointé "une grossière et dangereuse instrumentalisation de la justice et de la lutte contre les violences faites aux femmes à des fins bassement politiciennes". Alors que chaque camp se renvoyait des cas de députés ou ministres sous enquête, Aurore Bergé a lancé : "on doit tous balayer devant (notre) porte". Elle a rappelé que la proposition de loi, si elle est adoptée par le Parlement, ne sera pas rétroactive et ne s'appliquera pas à Adrien Quatennens. "Certains faits ne sont pas divers", a-t-elle encore défendu, faisant valoir que son texte était "un signal envoyé aux magistrats". Il a été validé à mains levées par la commission des Lois.