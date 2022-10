Violences conjugales : Bergé s’en prend à la Nupes, suscitant la pagaille à l’Assemblée et le rappel à l’ordre d’Obono

"Depuis plusieurs semaines, on loue la vertu de celui qui reconnaît des faits de violences conjugales", a déclaré Aurore Bergé en visant Adrien Quatennes. "Depuis plusieurs semaines, on entend ceux qui parlent de leur affection pour un homme qui tape sa femme", a-t-elle poursuivi en ciblant Jean-Luc Mélenchon qui avait défendu son poulain quelques heures après ses aveux, saluant dans un tweet sa "dignité et son courage" et lui réaffirmant sa "confiance et [son] affection".

"Depuis plusieurs semaines, on fait fi des règles élémentaires de l’État de droit (…) on jette le discrédit sur l’institution judiciaire, on jette en fait des dizaines d’années de combat de nos associations qui ont permis aux victimes d’être accompagnées par la seule voie qui peut mettre un terme à leurs souffrances : la voie judiciaire", a ajouté la députée des Yvelines en s'adressant cette fois-ci à Sandrine Rousseau, accusée d'avoir forcé Julien Bayou à la démission de la tête d'EELV après avoir remis sur la scène médiatique des accusations de violences psychologiques formulées par l'ex-compagne du député.