Violences conjugales : le gouvernement a-t-il baissé le budget du numéro d’écoute 3919 ?

Les mêmes raisons sont invoquées dans le document budgétaire mentionné par la députée socialiste. On peut y lire que "l'objectif de qualité de service pour 2023 est revu à la baisse" en raison d'une ouverture continue et d'un trafic d'appel qui "nécessite encore des ajustements pour dimensionner au mieux les ressources humaines". Françoise Brié, présidente de la FNSF, confirme que "les services de l’Etat ont rectifié cet objectif au regard de la réalité, car nous avons une augmentation des appels qui continue, en particulier le week-end et en soirée".

En revanche, elle réclame plus de "financement et d'embauches supplémentaires en 2023 pour augmenter le nombre d'écoutantes et augmenter la qualité de service", notamment les weekends et en soirée, faisant état de "250 appels par jour le weekend" contre "150 par jour le weekend" en 2019. "Pour stabiliser les équipes et améliorer le recrutement, on a besoin de revalorisation des salaires", a-t-elle également fait valoir auprès de l'AFP.