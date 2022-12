Retour d'Adrien Quatennens à l'Assemblée : le coup de gueule de Clémentine Autain

Plus de quatre ans après le mouvement Metoo,"l'émancipation des femmes n'est pas un petit enjeu pour les Français et pour la gauche", a rappelé la députée. "Ne manquons pas d’exemplarité sur un combat majeur de notre mouvement" a-t-elle souligné. En donnant sa version des faits dans son entretien à BFMTV, Adrien Quatennens remet "sévèrement en cause Cécile Quatennens", a-t-elle regretté. L'élue dénonce le fait que l'ex-cadre de LFI "enferme son épouse dans son propre récit. Autrement dit, filant le registre de la dispute amoureuse, il renverse les rôles de la victime et du coupable". Une communication "qui sonne comme une provocation" et qui met en péril le parti des Insoumis, s'inquiète Clémentine Autain.