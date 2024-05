Nouvelle-Calédonie : la crise bouleverse l'agenda de l'exécutif et sa campagne pour les européennes

La situation en Nouvelle-Calédonie, en proie à de violentes émeutes, bouscule l'agenda du gouvernement. À commencer par celui du chef de l'État, qui a annulé plusieurs déplacements. Elle contraint aussi des ministres à se désengager de la campagne pour les élections européennes, à trois semaines du scrutin.

Cette semaine, l'exécutif avait prévu de vanter son bilan, de faire de nouvelles annonces et de passer une vitesse dans sa participation à la campagne pour les élections européennes. Mais la crise en Nouvelle-Calédonie est venue percuter et réduire à néant ces intentions. Les violentes émeutes qui touchent l'île et ont fait plusieurs victimes bousculent l'agenda du gouvernement. Le président de la République, le Premier ministre et plusieurs ministres ont dû reporter leurs déplacements, renoncer à faire des annonces attendues ou annuler leurs participations à des réunions publiques pour présider des réunions de crise ou participer à des Conseils de défense.

Le plus impacté est bien entendu le président de la République, obligé de suivre la situation de très près et de prendre des décisions pour essayer de résoudre la crise (mercredi à l'issue d'un Conseil de défense, il a réclamé la mise en place de l'état d'urgence sur l'île du Pacifique). Mercredi après-midi, Emmanuel Macron devait se rendre à Fécamp (Seine-Maritime), où sera inauguré le troisième parc français d'éoliennes en mer, mais a dû annuler cette visite en raison de la situation dans l'archipel, et de la tenue du Conseil des ministres dans l'après-midi, la matinée ayant été consacrée à la convocation d'un Conseil de défense.

Ce jeudi, il avait prévu un nouveau déplacement pour défendre sa politique énergétique définie à Belfort en 2022, qui mise à la fois sur le développement des énergies renouvelables et la relance de l'atome. Là encore, l'Élysée a annoncé mercredi soir qu'elle était "reportée".

Macron parlera de souveraineté écologique plus tard

Le président avait prévu de longue date de se rendre à Flamanville (Manche), où il devait inaugurer l'EPR, un réacteur nucléaire de nouvelle génération dont la mise en service, après des années de retard et de déconvenues, symbolise sa stratégie de souveraineté énergétique, l'un des principaux piliers de son quinquennat et de la campagne européenne menée par son camp. À la place, ce jeudi matin depuis Paris, il a donc présidé "une réunion de suivi après l’instauration de l’état d’urgence en Nouvelle-Calédonie".

Son Premier ministre aussi voit son agenda perturbé. Ce jeudi, Gabriel Attal a présidé une deuxième cellule interministérielle de crise à 8h30 à Paris. À son issue, il a déclaré que le retour à l'ordre était un "préalable à la poursuite du dialogue" et qu'il "permettra de garantir l'approvisionnement de l'île en produits essentiels". Aussi, alors qu'il devait faire des annonces cette fin de semaine sur les nouvelles règles de l’assurance chômage, elles sont reportées en raison de l'actualité nationale, a fait savoir le ministère du Travail.

Européennes : pas de ministres aux meetings

Enfin, plusieurs ministres ont annulé, mercredi, leur présence à des meetings ou réunions publiques organisées dans plusieurs villes de France dans le cadre de la campagne pour les élections européennes. Ainsi, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin n'était pas présent à Valenciennes (Nord), où il devait soutenir l'eurodéputé sortant Dominique Riquet. Le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti n'a pas non plus fait le déplacement à Poitiers (Vienne), où le président de la commission des Lois de l'Assemblée nationale et député du département, Sacha Houlié, faisait campagne aux côtés du député européen Pascal Canfin. Ils n'auront pas pu s'impliquer dans la campagne, comme demandé par le chef du gouvernement, alors que leur tête de liste, Valérie Hayer, est très largement devancée par celle du Rassemblement national, Jordan Bardella, à trois semaines du scrutin.